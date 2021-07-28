Новосибирск, 28 июля, 2021, 06:10 — ИА Регнум. В Новосибирске суд приступил к рассмотрению искового заявления прокурора Калининского района в интересах несовершеннолетнего. Иск мотивирован тем, что в подъезде многоквартирного дома собака, принадлежащая женщине, покусала ребёнка. Об этом сообщается на сайте Калининского районного суда города.

Нападение

«Несовершеннолетним перенесены физические страдания в виде сильной боли от травмы и дальнейшего лечения, в связи с получением болезненных уколов. Нравственные страдания связаны с испытанным чувством страха, как в момент укуса, так и после при виде других собак», — говорится в официальном сообщении.

С хозяйки собаки просят взыскать в пользу представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в сумме 300 тысяч рублей.