Благовещенск, , 05:58 — REGNUM В Приамурье на предстоящих в сентябре выборах депутатов Государственной думы РФ видеонаблюдение за ходом голосования на избирательных участках будет доступно для всех желающих в течение трёх дней, об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля сообщил заместитель руководителя регионального общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной компании в Амурской области Максим Ермаков.

Выборы президента РФ-2018 Цитата с камеры видеонаблюдения за ходом голосования

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Видеонаблюдение за ходом голосования в Приамурье будет организовано в двух видах. Для всех желающих будет вестись трансляция в сети Интернет. На базе Общественной палаты области будет работать общественный центр, в котором кандидаты, эксперты, журналисты, общественные наблюдатели смогут следить за голосованием на больших экранах.

На тех избирательных участках, где технически невозможно осуществлять видеонаблюдение онлайн, будут установлены видеорегистраторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на выборах в сентябре 2021 года в течении трёх дней на избирательных участках будет вестись видеонаблюдение.