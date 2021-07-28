Хабаровск, , 06:01 — REGNUM В Хабаровском крае вопрос установки видеонаблюдения на выборах-2021 на данный момент находится в процессе подготовки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в региональной Общественной палате.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Решаются технические вопросы по установке трёхдневного видеонаблюдения. Однозначно, оно будет доступным для всех желающих», — пояснили общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на выборах в сентябре 2021 года в течении трёх дней на избирательных участках будет вестись видеонаблюдение.