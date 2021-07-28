Новосибирск, 28 июля, 2021, 05:41 — ИА Регнум. Флагманом промышленного производства в Новосибирской области являются обрабатывающие производства. Их доля в общем объёме отгруженной промышленной продукции — около 75%, заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

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«На настоящий момент на долю промышленности приходится 19% валового регионального продукта области; четвёртая часть инвестиций в основной капитал, 18,8% от численности всех работников, занятых в экономике Новосибирской области, около 30% всех налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», — уточнил Гончаров.

В первом полугодии 2021 года в Новосибирской области отмечен рост объёмов производства к аналогичному периоду 2020 года по всем основным видам экономической деятельности в промышленности. По словам Гончарова, «рост объёмов производства в первом полугодии 2021 года отмечен не на фоне снижения производства в пандемию, в этот период промышленность Новосибирской области продемонстрировала свою стабильность и наименее пострадала от последствий пандемии».