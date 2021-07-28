Южно-Сахалинск, 28 июля, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Единая дальневосточная авиакомпания, у которой сохранилось название «Аврора», начала осуществлять полёты по социально значимым направлениям с 26 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самолет

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Деятельность новой авиакомпании, которая создана по поручению президента Владимира Путина, обсудили в Южно-Сахалинске 27 июля на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Крайне важно развивать воздушное сообщение на Дальнем Востоке, чтобы его жители могли свободно перемещаться внутри макрорегиона, летать напрямую, без стыковок, а не через крупные транспортные узлы», — сказал Мишустин.

Авиакомпания будет осуществлять полёты по 100 региональным маршрутам и 435 местным. Первые полёты по утвержденным правительством РФ маршрутам и тарифам авиакомпания начала осуществлять с 26 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на авиабилеты Единой дальневосточной авиакомпании не превысят 10 900 рублей. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.