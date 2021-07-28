Владивосток, , 05:40 — REGNUM В Приморье на выборах в сентябре 2021 года в течении трёх дней на избирательных участках будет вестись видеонаблюдение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Общественной палаты региона.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

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«Систему видеонаблюдения впервые организуют в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. В Приморье трехдневного видеонаблюдения еще не было. Разработана уникальная модель в нашей стране, позволяющая в рамках бюджетного финансирования оснастить все субъекты видеокамерами, позволяющая проводить видеосъемку непрерывно», — пояснил руководитель группы подготовки и координации наблюдателей Регионального общественного штаба за выборами 2021 в Приморье Валерий Корольков.

Руководитель добавил, что видео с участков будет транслироваться в штабах кандидатов и партий, а также в региональном центре общественного наблюдения. Любой желающий сможет туда обратиться и присоединиться к совместному просмотру.

Трансляции с участков будут вестись все три дня голосования и две ночи с 17 по 19 сентября.

«Общественная палата Приморья подготовила независимых наблюдателей, обучив всех неравнодушных граждан по проекту «Наблюдатель», — сказал Корольков.

Как сообщало ИА REGNUM, Общественная палата РФ подписала соглашение с российскими партиями об обеспечении наблюдения за чистотой выборов депутатов Госдумы.