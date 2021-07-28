Пекин, 28 июля, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Комитет по безопасности труда Госсовета КНР будет контролировать расследование дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 26 июля в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Xinhuanet.com На пресс-канцелярии Госсовета КНР

Как сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям Китая, тринадцать человек погибли и еще 47 получили ранения в результате аварии в городе Пинлян, сообщили местные власти.

Авария произошла примерно в 14:00 по местному времени 26 июля, когда 63-местный пассажирский автобус с 63 людьми на борту перевернулся на шоссе в уезде Цзинчуань провинции Пинлян.

На место была направлена рабочая группа для руководства местными властями в расследовании причин и обстоятельств аварии.