Пекин, 28 июля, 2021, 05:13 — ИА Регнум. Бывший высокопоставленный советник провинции Ляонин на северо-востоке Китая был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Коррупция

Расследование показало, что бывший заместитель председателя Народного политического консультативного совета провинции Ляонин незаконно лоббировал выделение льгот третьим лицам, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Он нарушил правила, занимаясь прибыльной деятельностью и получая огромные прибыли. Кроме того, согласно заявлению, Ли воспользовался своей властью для личной выгоды, заключая сделки с бизнесменами за деньги и «бессовестно накапливая богатство».

Ли серьезно нарушил партийную дисциплину и был причастен к серьезным нарушениям законов, связанных с исполнением служебных обязанностей, и подозревается в получении взяток, говорится в заявлении.

Его незаконные доходы будут конфискованы, а дело его будет передано в прокуратуру для дальнейшего расследования и уголовного преследования, говорится в заявлении.