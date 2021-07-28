Пекин, 28 июля, 2021, 05:06 — ИА Регнум. 10 новых видов пауков и один новый вид цветов были найдены в результате исследований на горе Фаньцзиншань, являющейся объектом всемирного наследия на юго-западе Китая, известным своими пейзажами и биоразнообразием, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Паук

Исследователи также обнаружили 144 уже существующих вида, которые ранее не были обнаружены на горе, в городе Тунжэнь провинции Гуйчжоу, увеличив общее количество обитающих там видов до 7307 против 7152 зарегистрированных в 2016 году.

Администрация природного заповедника Фаньцзиншань заявила, что недавно обнаруженные виды пауков принадлежат к семействам Clubionidae, Salticidae и Araneidae.

Новое выявленное растение — это Impatiens bullatisepala. В стране зарегистрировано около 280 видов таких растений, из которых примерно три четверти являются эндемичными для Китая.

Исследования были проведены после того, как гора Фаньцзиншань была включена в список Всемирного наследия в 2018 году, с целью лучшего понимания тамошнего биоразнообразия.