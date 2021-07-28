Москва, 28 июля, 2021, 05:05 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области, 27 июля сообщил на своем сайте Гидрометцентр России.

ИА REGNUM Гроза в Москве

С 21:00 28 июля до 09:00 29 июля на указанных территориях ожидается гроза. Кроме того, в Подмосковье действует предупреждение о высокой пожароопасности четвертого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к российской столице приближается циклон «Дирк», который ранее затопил несколько европейских стран.