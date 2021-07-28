Пекин, 28 июля, 2021, 05:01 — ИА Регнум. Прокуратура Китая подала судебные иски против 2825 лиц, причастных к организованной преступности, в первой половине этого года, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания Бандитизм

В заявлении Верховной народной прокуратуры Китая говорится, что в первом полугодии органы прокуратуры по всей стране продолжили борьбу с организованной преступностью и бандитизмом. По данным ведомства, в общей сложности 5433 лицам были предъявлены обвинения в таких преступлениях.

В 2018 году Китай начал специальную трехлетнюю кампанию по борьбе с организованной преступностью и местными правонарушениями. Еще 281 физическое лицо было привлечено к уголовной ответственности за участие в отмывании денег в первой половине 2021 года, что более чем вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, показали данные.

Кроме того, в первой половине 2021 года в общей сложности 8144 человека были привлечены к уголовной ответственности за преступления, связанные с выполнением служебных обязанностей, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении прокуратуры.

За этот период надзорные комиссии Китая на всех уровнях передали в органы прокуратуры 10 828 человек, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с выполнением служебных обязанностей.