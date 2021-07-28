Пекин, 28 июля, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Общее число музеев в Китае увеличилось с 4692 в 2016 году до 5788 в 2020 году, а ежегодное число посещений выросло с 700 млн до 1,2 млрд, показали официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Дракон

Цифры были обнародованы на конференции по реформированию и развитию национальных музеев, которая завершилась 24 июля. За тот же период Китай достиг цели построить один музей на каждые 250 тыс. человек, в то время как в нескольких регионах, таких как Пекин, Шэньси и Ганьсу, в среднем по одному музею приходится на 110−130 тыс. человек.

Количество собранных культурных реликвий увеличилось почти на 25% в годовом исчислении и составило примерно 51,3 млн единиц, при том что за этот период было восстановлено 62 000 единиц нреликвий.

Новые технологии, такие как большие данные и облачные вычисления, были применены для создания интеллектуальных музеев сказал директор национального управления культурного наследия Ли Цюнь.

В 2020 году музеями по всей стране было разработано более 124 000 видов культурной и творческой продукции, что принесло доход более 1,1 млрд юаней (около $170 млн), добавил Ли.