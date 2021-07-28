Владивосток, 28 июля, 2021, 05:21 — ИА Регнум. В Приморье до 2023 года подключат к газоснабжению почти 30 населённых пунктов, сообщили 28 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Altai-republic.ru Газификация домов

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В число газифицируемых округов и районов войдут: пригород Владивостока, Артем, Кролевцы, Заводской, Кневичи, Ясное, Новый, Прохладное, Шмидтовка, Зима Южная, Большой Камень, Уссурийск, Воздвиженка, Новоникольск, Элитное, Степное, Баневурово, Новое, Первомайское, Родниковое, Дубки, Галенки, округ Спасск-Дальний, Славинка, Летно-Хвалынское, Дубовское, Красный Кут.

«До 1 сентября сформируют перечень домовладений, желающих подключиться, чтобы с конца этого года начать работы», — пояснили в правительстве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области более 48 тысяч домовладений в 1 108 поселениях смогут воспользоваться программой льготной газификации.