Пекин, 28 июля, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Брошюра по совершенствованию политики в области рождаемости в целях содействия долгосрочному и сбалансированному развитию народонаселения была представлена в Китае, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Решение от 26 июня 2021 года было принято Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Государственным советом. Книга, изданная Народным издательством, начала попадать на полки книжных магазинов Синьхуа по всей стране.

Напомним, что в этом году власти Китая приняли решение одобрить рождение третьего ребенка, а также принять меры стимуляции деторождения на фоне обостряющегося демографического кризиса и старения населения.