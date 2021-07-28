Киев, 28 июля, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Украина столкнется с дефицитом газа из-за трубопровода «Северный поток — 2», что вынудит страну «на коленях» просить голубое топливо у России. Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук 27 июля в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает», — сказал эксперт.

Он считает, что такая ситуация ждет украинских граждан даже в случае сохранения транзита голубого топлива из РФ в объеме 15−20 млрд кубометров. Политолог пояснил, что с 2015 года Киев закупает «мифический» европейский газ, который в действительности является российским, полученным из транзитных источников.

Корнейчук также выразил мнение, что Украина может даже остаться без отопительного сезона из-за снижения газового транзита до минимума.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля агентство Reuters со ссылкой на главу правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко распространило информацию о том, что в компании сомневаются в продлении Россией договора о транзите газа через украинскую территорию после 2024 года.