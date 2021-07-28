Пекин, 28 июля, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр Китая продлил желтый уровень предупреждения о грозах во многих частях страны и призвал принять меры предосторожности, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

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С 27 по 28 июля в некоторых районах Чжэцзяна, Шанхая, Цзянсу, Аньхоя и Шаньдуна ожидаются сильные дожди. В некоторых местах выпадет до 220 мм осадков. Согласно прогнозам, в некоторых районах Хэйлунцзяна, Внутренней Монголии, Хэбэя, Пекина, Юньнани, Сычуани и Тибета может выпасть более 60 мм осадков в час, сопровождающихся грозами и ураганами.

Национальная метеорологическая обсерватория рекомендовала местным властям сохранять бдительность в связи с возможными наводнениями, оползнями и сходом селевых потоков, рекомендовав прекратить мероприятия на свежем воздухе в опасных районах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, при этом красный цвет отражает наиболее серьезный уровень опасности, за ним следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания угрозы.