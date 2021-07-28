Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 28 июля, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 июля работает в Комсомольске-на-Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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В рабочей повестке Мишустина планируется посещение авиационного завода, социальных объектов, а также встреча с врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым.

При посещении Амурского судостроительного завода премьер-министр поручил рассмотреть вопрос о поддержке предприятия. При этом завод ранее был докапитализирован на 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин 28 июля посетил строительную площадку детского больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре.