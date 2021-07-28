Южно-Сахалинск, 28 июля, 2021, 04:40 — ИА Регнум. Общий объём ущерба от паводков на Дальнем Востоке в 2021 году оценивается в 7,9 млрд рублей, заявил в Южно-Сахалинске полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании 27 июля о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к главам дальневосточных регионов с просьбой мобилизовать все усилия, чтобы помочь пострадавшим.

«Природные бедствия наносят весомый хозяйственный ущерб. 23 июля размыло ветку Транссиба в Забайкалье, разрушен был мост. Сильные паводки, случившиеся более двух недель назад, охватили четыре региона Дальнего Востока — Забайкальский, Хабаровский края, Амурскую область и Еврейскую автономную область. Пострадали десятки населённых пунктов, сотни домов, многие — с приусадебными участками. Тысячи людей, к огромному сожалению, признаны пострадавшими. Повреждена транспортная инфраструктура, мосты и автодороги — около 800 км. Серьёзный ущерб понесли более 40 тыс. га сельскохозяйственных угодий», — сказал, открывая совещание, председатель правительства Михаил Мишустин.

Полпред президента Юрий Трутнев в своём докладе отметил, что Дальнему Востоку удалось избежать крупного ущерба прошлых лет, в том числе из-за своевременного прогноза синоптиков и принятых мер.

«В 2013 году от паводков пострадало более 220 тысяч человек. Общий объём ущерба превысил 42 млрд. В этом году — 12,9 тысячи человек и расчётный объём ущерба — 7,9 млрд, то есть это всё в разы меньше и в смысле последствий для людей, и финансовых последствий», — сказал Трутнев.

Трутнев возглавил правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востока.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкалья обнародовали предварительную сумму ущерба, который получил регион в результате трёх волн поводка летом 2021 года. Как сообщил губернатор региона Александр Осипов на видеоконференцсвязи с премьер-министром российского правительства Михаилом Мишустиным, это — 3,7 миллиарда рублей.