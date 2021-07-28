Красноярск, 28 июля, 2021, 04:10 — ИА Регнум. В среду, 28 июля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха +21…+23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Красноярск

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В 07:50 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью с 28 на 29 июля ожидается до +12…+14 °C, облачно, кратковременный дождь.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В четверг, 29 июля, в Красноярске до +19…+21 °C днём и +10…+12 °C ночью, облачно, небольшой кратковременный дождь.

В пятницу, 30 июля, в Красноярске ожидается до +20…+23 °C днём. Ночью — до +12…+14 °C. Облачно, ночью небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 28 июля в Эвенкийском муниципальном районе (МР) ожидается сильная жара, температура воздуха +30…+35 °C. На востоке центральных районов и в южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с. В Эвенкийском МР высокая пожарная опасность IV класса.

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