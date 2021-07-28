Вашингтон, , 03:59 — REGNUM В Вашингтоне продолжается осада посольства Кубы, сообщила 27 июля пресс-служба МИД этой страны на своей странице в Twitter.

«Продолжается осада наших дипломатических миссий, на этот раз в Вашингтоне (округ Колумбия) по периметру нашего посольства», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/CubaMINREX/status/1420107042333859840

В подтверждение своих слов дипломаты опубликовали фотографию, на которой ограждение посольства Кубы в Вашингтоне завешано плакатами и транспарантами.

Ранее в МИД Кубы сообщили о нападении на посольство Кубы в Париже, назвав его терактом. Неизвестные бросили в здание бутылки с зажигательной смесью и скрылись. Министр иностранных дел Кубы заявил, что «такое поведение и призывы к безнаказанному насилию» поощряют США.

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