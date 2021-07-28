Владивосток, 28 июля, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Власти Приморья 27 июля ввели в нескольких муниципалитетах региона особый противопожарный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Сергей Лиманский Пожар

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Так, особый противопожарный режим вводится на территориях Дальнегорского городского округа, Анучинского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского и Яковлевского муниципальных районов.

Главам территорий рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности.

«Речь идет о запрете пребывания жителей в лесах, разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях этих муниципалитетов, проведения на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ. Также следует проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запас воды для тушения пожаров, восстанавливать противопожарные минерализованные полосы», — пояснили специалисты.

Отмечается, что в Кавалеровском районе и Тернейском округе продолжаются лесные пожары, вызванные сухими грозами. Борьба с огнем осложнена труднодоступной местностью, сухой и жаркой погодой. В ликвидации пожаров принимают участие до 200 лесных пожарных.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карелии вместе с увеличением площади лесных пожаров из-за проведения предупредительных работ по встречному отжигу наблюдается задымление части районов. Местным жителям рекомендовано носить маски, в том числе влажные, и не открывать окна.