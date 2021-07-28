Эр-Рияд, 28 июля, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Арабская коалиция с помощью своих сил противовоздушной обороны уничтожила четыре ракеты, выпущенные бойцами йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в сторону Саудовской Аравии. Об этом 28 июля передает телеканал Sky News Arabia.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Запуск ракет

Все снаряды были направлены на цели в провинции Джизан на юге королевства. Руководство коалиции обвинило хуситов «в преднамеренных атаках на гражданских лиц и объекты».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня военные подразделения движения «Ансар Аллах» запустили несколько баллистических ракет по городу Мариб в центральном районе Йемена. Погибли пять человек и десятки пострадали.