Вашингтон, 28 июля, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавирусной инфекции в США может стать обязательной для работников правительственных учреждений, заявил американский президент Джо Байден 27 июля на выступлении перед сотрудниками Национальной разведки страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По его словам, этот вопрос уже рассматривают в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали американцам, привитым от COVID-19, носить защитные маски.