Токио, 28 июля, 2021, 03:40 — ИА Регнум. На Олимпиаде в Токио выступают три уроженца Приморья — бадминтонист Сергей Сирант, гимнастка Лилия Ахаимова и боксер Иван Верясов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Сергей Сирант 27 июля успешно дебютировал на Олимпиаде — со счетом 2:0 обыграл спортсмена из Венгрии в мужском одиночном разряде бадминтонного турнира.

Жительница Владивостока Лилия Ахаимова вошла в сборную по спортивной гимнастике — команде удалось в многоборье также 27 июля повторить успех российских гимнастов, завоевавших «золото» — онинабрали за четыре вида программы 169,528 балла.

29 июля на боксерском олимпийском турнире в борьбу за медали вступит спортсмен из приморской Находки, воспитанник известного тренера Глеба Устюжанина — мастер спорта международного класса Иван Верясов. Он выступает в весовой категории свыше 91 кг.

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