Токио, 28 июля, 2021, 03:22 — ИА Регнум. В составе сборной Олимпийского комитета России выступила уроженка Владивостока, чемпионка Европы, вице-чемпионка мира Лилия Ахаимова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

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Женская сборная России по спортивной гимнастике в командном многоборье в Токио 27 июля повторила успех российских гимнастов, завоевавших «золото» — Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова набрали за четыре вида программы в сумме 169,528 балла.

Опорный прыжок всегда был сильнейшим у спортсменки из Приморья.

«Ей подняли сложность, что вывело ее на мировой уровень. Она делает один из сложнейших прыжков — сильнейший в нашей команде, поэтому ее и поставили именно на этот снаряд. Она со своей задачей справилась», — прокомментировала успех бывшей воспитанницы первый тренер спортсменки Лариса Недовесова.

Отмечается, что в Приморье заключительный сбор перед Олимпиадой и Параолимпиадой в Токио со 2 июля по 29 августа пройдут более 600 человек в составе национальных команд по видам спорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, российская гимнастка Ангелина Мельникова перед командными соревнованиями на Олимпийских играх в Токио поделилась с другими участницами сборной своим предчувствием победы. Об этом рассказала журналистам после соревнований Лилия Ахаимова.