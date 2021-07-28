Абакан, 28 июля, 2021, 03:20 — ИА Регнум. В арбитраж Хакасии поступил иск о банкротстве, ответчиком в котором выступает завод, производящий специальную технику для лесопромышленного комплекса России, — ПАО «Абаканский опытно-механический завод». Претензии налогового органа пока судом не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкротство

Иск от УФНС по Хакасии зарегистрирован в базе 27 июля 2021 года. Сумма заявленного долга — 16 833 380,98 рубля. Прочие детали спора пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие-ответчик создано в ноябре 1993 года. Гендиректор с мая 2021 года — Дмитрий Пирогов. На 30 июня 2021 года 28,2% акций завода было у Олега Цыпышева, 25,5% — у Геннадия Цыпышева, 37,8% — у Елены Данковцевой.