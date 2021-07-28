Владивосток, 28 июля, 2021, 03:07 — ИА Регнум. В Приморье 28 и 29 июля ожидается аномально жаркая погода — днём прогнозируется температура воздуха выше 37 градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

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Практически весь июль в Приморье держатся высокие температуры — в южных районах края — выше 35 градусов, в западных и центральных — выше 37 градусов. В некоторых районах региона столбик термометра доходит до +40 и выше.

Специалисты рекомендует приморцам избегать длительного пребывания на солнце, не оставляйте детей и животных в салонах автомобилей без присмотра даже на непродолжительное время.

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Как сообщало ИА REGNUM, по меньше мере 8122 человека были доставлены в больницы Японии с тепловыми ударами с 19 по 25 июля.