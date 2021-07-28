Вашингтон, 28 июля, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Власти США рекомендовали вакцинированным от коронавируса американцам носить защитные маски. Речь идёт об общественных местах и штатах, где активно распространяются новые мутации вируса, говорится в рекомендациях Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

The National Guard Коронавирус в США

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Рекомендация особенно касается учащихся, учителей и сотрудников школ, независимо от того, делали ли они прививку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США сняли ограничение на маски для вакцинированных американцев в мае 2021 года. Необходимость возврата к строгим ограничениям связана с интенсивным распространением «Дельта-варианта» коронавируса.

В американской прессе отмечают также, что возвращение к маскам станет нежелательным шагом для президента США Джо Байдена, поскольку обрушит его усилия «по убеждению американцев в том, что вирус отступает». Кроме того, в 2022 году в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, и на них Байден рассчитывает использовать «историю успеха борьбы с коронавирусом», чтобы помочь своей партии сохранить контроль над палатой представителей и Сенатом.