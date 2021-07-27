Вашингтон, 28 июля, 2021, 02:32 — ИА Регнум. Соединённые Штаты в 2020 году зафиксировали рост военной активности у берегов Аляски, связанной преимущественно с действиями России. Об этом 27 июля заявил заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Аляска

«Не все проявления этой активности безобидны. Например, в прошлом году мы перехватили больше российских военных самолетов рядом с Аляской, чем когда-либо со времен холодной войны», — сказал он, выступая на круглом столе Международного центра Вудро Вильсона.

Хайноут отметил, что такое положение дел вынуждает командование ВВС США уделять больше внимания Арктике. Сосредоточенность американских сил на Аляске, по его словам, позволит в случае необходимости «дать отпор военному соперничеству».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Объединённое командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) зафиксировало в зоне ПВО Аляски два российских военных самолёта Ту-142.