Наблус, Палестина, 28 июля, 2021, 02:32 — ИА Регнум. На Западном берегу реки Иордан израильские полицейские застрелили 41-летнего палестинца. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности 27 июля сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Палестинская демонстрация против сноса деревни на западном берегу

Мужчина попал под огонь израильских силовиков в районе населённого пункта Бейта на юге провинции Наблус. Тело скончавшегося на месте от полученных ран палестинца забрала израильская машина скорой помощи. По данным агентства, в настоящее время в регионе наблюдается большое скопление военнослужащих и сотрудников пограничной полиции Израиля.

Напомним, уже более двух месяцев на Западном берегу реки Иордан проходят регулярные столкновения пограничной полиции Израиля и палестинцев, протестующих против строительства израильского поселения в районе горы Сабих.

Как сообщало ИА REGNUM, палестинские исламистские группировки заявили о готовности возобновить еженедельные акции протеста у границы между сектором Газа и Израилем.