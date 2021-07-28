Мишустин поддержал достройку детской больницы в Комсомольске-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 28 июля, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил строительную площадку детского больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска на Амуре. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Мишустин осмотрел голые бетонные и кирпичные стены комплекса, готовность которого оценивается на уровне 65%, и после доклада врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва подверг жёсткой критике ситуацию с затянувшейся стройкой важного социального объекта.
Строительство детской больницы началось в 2017 году, по проекту она должна закрыть потребности города и прилегающих районов в медицинском обслуживании детей. На данный момент все детские медицинские учреждения перегружены — в среднем в день поступает 426 обращений, при расчётной суммарной «мощности» имеющихся усреднений равной 153 приемов в смену. Работы по проекту детского больничного комплекса были остановлены в 2019 из-за недочётов в проектной документации: не были учтены многие виды работ и материалы. В 2020 году новая версия проекта была одобрена государственной комиссией. Закончить строительство планируют в 2023 году.