Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 28 июля, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил строительную площадку детского больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска на Амуре. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Никита Третьяков ИА REGNUM Михаил Мишустин и Михаил Дегтярёв

Мишустин осмотрел голые бетонные и кирпичные стены комплекса, готовность которого оценивается на уровне 65%, и после доклада врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва подверг жёсткой критике ситуацию с затянувшейся стройкой важного социального объекта.

«По чьему поручению строилась больница? Правильно, по поручению президента. Соответсвенно, все средства были выделены, экспертиза проведена, подрядчик установлен. Почему не построено? Это безалаберность. Это очень грустно! А кто будет отвечать за то, сколько детей болело, не было оказано помощи… это беда! Давайте так договоримся: мы решим этот вопрос, мы паритетно с регионом и с федеральным бюджетом выделим недостающую сумму. Сколько по времени Вы считаете его нужно достраивать? К 2023 году? Давайте договоримся, вы под личную ответственность возьмёте», — сказал премьер-министр Дегтярёву.

Строительство детской больницы началось в 2017 году, по проекту она должна закрыть потребности города и прилегающих районов в медицинском обслуживании детей. На данный момент все детские медицинские учреждения перегружены — в среднем в день поступает 426 обращений, при расчётной суммарной «мощности» имеющихся усреднений равной 153 приемов в смену. Работы по проекту детского больничного комплекса были остановлены в 2019 из-за недочётов в проектной документации: не были учтены многие виды работ и материалы. В 2020 году новая версия проекта была одобрена государственной комиссией. Закончить строительство планируют в 2023 году.