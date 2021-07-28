Вашингтон, , 02:11 — REGNUM Россия якобы имеет только ядерное оружие и нефть, что создает «проблемы» президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 27 июля в ходе выступления перед сотрудниками Национальной разведки США.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Он считает, что какая ситуация делает российского лидера «опасней». Кроме того, по мнению Байдена, Путина беспокоит то, что разведсообщество Соединенных Штатов будто бы лучше, чем у РФ.

«Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это чудовищно его беспокоит», — сказал американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня Джо Байден объяснил, почему Владимир Путин не меняет свою позицию, несмотря на нападки со стороны Запада.

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