Вашингтон, 28 июля, 2021, 02:11 — ИА Регнум. Россия якобы имеет только ядерное оружие и нефть, что создает «проблемы» президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 27 июля в ходе выступления перед сотрудниками Национальной разведки США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он считает, что какая ситуация делает российского лидера «опасней». Кроме того, по мнению Байдена, Путина беспокоит то, что разведсообщество Соединенных Штатов будто бы лучше, чем у РФ.

«Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это чудовищно его беспокоит», — сказал американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня Джо Байден объяснил, почему Владимир Путин не меняет свою позицию, несмотря на нападки со стороны Запада.

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