Североморск, Мурманская область, 28 июля, 2021, 02:03 — ИА Регнум. Боевые самолёты и вертолёты Северного флота (СФ) ВМФ России, принимавшие участие в пролёте авиации на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте, возвратились на аэродромы базирования. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли и авиация во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Северный флот на военно-морском празднике представляли более 20 экипажей боевых самолётов и вертолётов.

«Палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, истребители-перехватчики МиГ-31 и вертолёты Ка-27 и Ми-8 действовали с аэродромов Западного военного округа, расположенных в Ленинградской и Тверской областях, а также в Карелии. Противолодочные самолёты Ил-38 и Ту-142 совершали полёты с аэродрома Северного флота Кипелово под Вологдой», — отмечается в сообщении.

Последними на родные заполярные аэродромы вернулись представители отдельной вертолётной эскадрильи СФ на Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге приняли участие 100 единиц военной техники — корабли, катера, подводные лодки, парусные исторические и воздушные суда морской авиации.