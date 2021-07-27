Вашингтон, 28 июля, 2021, 01:34 — ИА Регнум. Существующие вакцины от коронавирусной инфекции могут потерять эффективность к новым штаммам SARS-CoV-2, заявила глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски 27 июля на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По ее словам, в медицинском и научном сообществе существуют опасения, что всего несколько последовательных мутаций коронавируса могут сделать его крайне заразным и устойчивым к препаратам против COVID-19.

Валенски пояснила, что речь идет о способности вакцин защищать от тяжелых форм коронавирусной инфекции и летальных исходов при этом заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что увеличение количества привитых людей помогает замедлению мутаций SARS-CoV-2.