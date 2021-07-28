28 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 08:44 — REGNUM Заявление экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака о том, что Киеву стоит рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России, стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 28 июля в социальной сети Facebook.

На всякий случай Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А с кем Грымчак пойдёт на Донбасс? Американцы с ним точно не пойдут, свинтят, как только жареным запахнет, ВСУ влезут в очередной котёл, а нацики только по мирному населению специалисты. Пиарщики сплошные, лозунги кричать, да скакать только умеют», — отмечает Peter F.

Многие пользователи пришли к выводу, что нападение Украины на Донецкую и Луганскую Республики приведёт к очередному трагическому проигрышу ВСУ.

«Интересно, как будет называется новый котёл с украинскими войсками? Опыт у них уже имеется, лучше сразу озаботиться такими важными вопросами», — поделился своим мнением Михаил И.

Некоторые комментаторы отмечают, что о подобных намерениях украинские политики сообщают постоянно и уже давно, но до сих пор они не предприняли каких-либо серьёзных действий.

«Они уже давно к этому готовятся, но всё никак добраться не могут до реальных попыток», — считает Vadim Z.

Передача тел ВСУ © ИА Красная Весна

Часть людей считает, что в любом случае Соединённые Штаты не позволят киевским властям пойти на самоубийственный шаг, ведь Вашингтону пока что нужны живые марионетки.

«Не пойдут они никуда. США не разрешат. Америке не нужен быстрый конец проекта Украина. Им нужно, чтобы проект гнил медленно, годами», — предполагает Andrei Z.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти поступают крайне глупо и непоследовательно, потому что заставляют волноваться соседей, которые не знают, чего стоит ожидать от Киева.

«Сперва вызвали Кужугетовича на допрос, сейчас будут силой брать Донбасс. Они там что, реально неадекватные? Или караул как прёт встретиться с ЗВО, частями ВКС и несколькими дивизиями ВДВ России? А, может быть, захотелось убежать от хутора подальше? Аж за Магадан?» — задаётся вопросом Alexander Y.

Ополченец © ИА Красная Весна

Нашлись и те, кто отмечает, что попытка «освободить» жителей Донбасса станет для Киева огромной головной болью, ведь жители свободных республик совсем не обрадуются потенциальному возращению на Украину.

«Неужели на Украине так хорошо живётся, что с ними хотят иметь дело жители Донбасса? Зарплаты и пенсии какие? А квартплата, газ и прочее? Ответ очевиден, не зря же вы с протянутой рукой ходите. Оглянитесь и посмотрите, что у вас в стране делается, жители Украины», — обращается Tatiana T.

Напомним, 26 июля экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил телеканалу «Obozrevatel», что Киеву стоит рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России.