Редмонд, США, 28 июля, 2021, 02:02 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft в 2020—2021 финансовом году увеличила выручку на 18%, получив $168,1 млрд. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба компании.

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Из опубликованного на сайте Microsoft отчёта также следует, что в завершившемся 30 июня финансовом году компания добилась увеличения чистой прибыли на 38% (до $61,3 млрд), а операционной прибыли — на 32% (до $69,9 млрд).

По словам главного исполнительного директора Microsoft Сатьи Наделлы, на финансовый успех компании значительно повлиял возросший спрос на её услуги в сфере облачных технологий и обеспечения безопасности, а также нововведения в области видеоигр.

Сатья Наделла «Наши результаты говорят о том, что когда мы должным образом удовлетворяем запросы клиентов на различных рынках, мы добиваемся увеличения прибыли».

Напомним, что рост выручки Microsoft по итогам первого квартала 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составил 19%, её объём достиг $41,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, компания-производитель вакцин от коронавируса Moderna намерена открыть представительство в Швейцарии и американском штате Делавэр с тем, чтобы избежать выплаты высоких налогов на продажу вакцины от нового патогена.