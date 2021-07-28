Вашингтон, , 00:58 — REGNUM Россия якобы предпринимает попытки вмешаться в ход промежуточных выборов в США, которые намечены на 2022 год. Об этом заявил американский президент Джо Байден перед сотрудниками Национальной разведки страны.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, речь идет о дезинформации, затрудняющей доступ к фактам о выборном процессе. Глава Белого дома также заявил, что такая ситуация является «явным нарушением суверенитета» США. Кроме того, американский лидер призвал разведсообщество страны выявлять подобную дезинформацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что США постоянно пытаются вмешиваться в выборы в России.

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