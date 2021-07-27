Вашингтон, 28 июля, 2021, 00:56 — ИА Регнум. Экс-барабанщик и один из основателей металлической группы Slipknot Джоуи Джордиссон скончался 27 июля на 47-м году жизни. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление семьи музыканта.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

«Смерть Джоуи оставила в нас пустые сердца и чувство неописуемой печали. Для тех, кто знал Джоуи, понимал его сообразительность, нежный характер, огромное сердце и его любовь ко всему, что связано с семьёй и музыкой», — говорится в сообщении семьи Джордиссона.

Семья экс-барабанщика Slipknot попросила друзей, фанатов и СМИ уважать их потребность в уединении и спокойствии.

Отмечается также, что музыкант умер во сне. Его похороны пройдут в закрытом режиме.

Джоуи Джордиссон стоял у истоков создания группы Slipknot, известной по своему устрашающему образу существ в масках. В 2013 году он был вынужден покинуть коллектив из-за поперечного миелита.