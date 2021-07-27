Рим, 28 июля, 2021, 00:06 — ИА Регнум. Три итальянские партии по-прежнему могут рассчитывать на почти равное число голосов избирателей, таковы «средние» показатели семи проводимых в стране социологических опросов, передает Termometro Politico во вторник, 27 июля.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони

Правая «Лига» Маттео Сальвини может получить 20,4% голосов, правые «Братья Италии» Джорджи Мелони — 20%, леволиберальная Демократическая партия — 19,5%.

«Братья Италии» — единственная крупная итальянская партия, которая не входит в состав «широкой коалиции» под руководством премьер-министра Марио Драги.