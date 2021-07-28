Тегеран, 28 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. 27 июля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф с официальным визитом прибыл в Дамаск. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Во время поездки Калибаф планирует встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом и другими сирийскими официальными лицами, а также сирийскими бизнесменами и экономическими активистами.

В этой поездке он конкретно рассмотрит стратегическое сотрудничество, включая экономические соглашения между Ираном и Сирией и открытие новых маршрутов для иранских торговцев и промышленных предприятий.

Перед отъездом из Тегерана в столицу Сирии Калибаф отметил: «Визит состоялся в связи с официальным приглашением дружественной страны Сирии провести переговоры и консультации с высокопоставленными должностными лицами этой страны по вопросам двустороннего экономического и регионального сотрудничества».

Он выразил удовлетворение по поводу переизбрания Асада президентом Сирии, заявив: «Сегодня нас проинформировали о том, что ситуация в области безопасности в стране улучшилась, а угрозы, исходящие от террористических группировок, устранены, и страна находится на пути экономического развития».

Калибаф подчеркнул, что во время этой поездки и в соответствии с соглашением о всеобъемлющем сотрудничестве между Исламской Республикой Иран и правительством Сирии будут проведены серьезные переговоры.