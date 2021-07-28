Тегеран, , 08:45 — REGNUM 27 июля представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна надеется, что Тунис как можно быстрее пройдет критический этап переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ответ на недавние события в Тунисе Хатибзаде заявил, что Исламская Республика Иран внимательно следит за текущими событиями в Тунисе.

Призвав все стороны сохранять терпение и сочувствие, он подчеркнул необходимость переговоров между всеми группами и институтами страны, чтобы преодолеть нынешнюю напряженность в Тунисе и реализовать амбиции тунисской революционной нации.

Заявив, что Исламская Республика Иран помогает Тунису пройти этот этап, Хатибзаде назвал необходимым установление стабильности в политической сфере и в области безопасности в стране, выразив надежду, что Тунис как можно скорее преодолеет этот критический этап посредством диалога.