Тегеран, 28 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Штаб-квартира сухопутных сил иранского КСИР заявила в своём послании, что силы ликвидировали террористическую группу в Букане (провинция Западный Азербайджан, Иран). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 июля.

Штаб-квартира сухопутных сил КСИР Хамзе Сейед аль-Шохада отметила, что ее силы уничтожили террористическую группу, состоящую из трех террористов, которые пытались осуществить диверсии и действия, подрывающие безопасность внутри страны.

В заявлении подчеркивается, что группа из трех террористов была идентифицирована и подвергнута нападению до того, как они выполнят свою миссию. Согласно сообщению, у террористов был конфискован большой объем оружия и боеприпасов, а также диверсионное оборудование.

В ходе столкновений с террористической группой двое были убиты, один из них получил ранения, а также были арестованы три человека, которые сотрудничали с террористами в попытке спасти их.