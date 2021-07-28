Тегеран, , 09:24 — REGNUM 27 июля президент Ирана Хасан Рухани высоко оценил экономический координационный совет действующей администрации за его эффективную роль в «тяжелых условиях санкций и экономического терроризма». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на последнем заседании экономического координационного совета при текущей администрации, Рухани подчеркнул, что совет играл роль военного штаба во время «экономической войны», имея в виду три года разрушительных санкций, введенных США против иранской нации.

Он отметил, что средства к существованию людей были в центре внимания совета, поскольку продовольственная безопасность и экономическая стабильность играют важную роль в социальной и психологической безопасности.

«Несмотря на то, что экономические и политические факторы войны были на арене внешних отношений, экономическому координационному совету удается смягчить последствия этой политической агрессии своевременными надлежащими решениями», — заявил президент.

Далее он сообщил, что совет директоров использовал мнения экономистов и экспертов в процессе принятия решений.