Тегеран, 28 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Цифры и статистические данные, опубликованные Центральным банком Ирана, показывают, что, несмотря на влияние пандемии COVID-19 на экономику страны, в Исламской Республике наблюдается самый высокий экономический рост среди государств региона Западной Азии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 июля.

Экономический рост Ирана столкнулся со спадом, когда бывший президент США Дональд Трамп начал выполнять свое предвыборное обещание вывести страну из ядерной сделки с Ираном в 2015 году.

Как показывают цифры, экономический рост Ирана достиг поразительного показателя в 12,5 процента в год после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), неофициально известного как иранская ядерная сделка, во время администрации Барака Обамы.

Однако экономический рост Ирана снизился до 3,7% в 2017 году после вступления Трампа в должность и скатился в отрицательную зону, когда бывший президент США объявил о выходе Вашингтона из сделки. В 2018 и 2019 годах этот показатель снизился до — 4,8% и — 7% соответственно.

Это произошло из-за сильного давления США, проявившегося в так называемом «максимальном давлении», разработанном администрацией Трампа, чтобы задушить экономику Ирана до тех пор, пока она не рухнет.

Однако Иран смог найти выход с помощью политики сопротивления и вернуть экономический рост в позитивный тренд. Экономический рост Ирана достиг 3,6% процента в 2020 году, несмотря на санкции США в сочетании с пандемией коронавируса, которая мощно ударила по мировой экономике.