Тегеран, 28 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. 27 июля специальный посланник министра иностранных дел Ирана по Афганистану Мохаммад Эбрахим Тахериан обсудил мирный процесс в Кабуле с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным министерства иностранных дел Афганистана, Атмар высоко оценил логичную позицию Ирана в соответствии с поддержкой мирного процесса в стране. Он также подробно остановился на путях прекращения насилия, массовых убийств, пыток гражданских лиц и нарушений прав человека в районах, контролируемых движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он также подчеркнул, что присутствие различных группировок и рост насилия приведут к пропаганде экстремизма и популяризации международных террористических организаций в стране.

Кроме того, Атмар отметил важность поддержания политического, экономического и торгового сотрудничества между Тегераном и Кабулом. Он призвал к укреплению сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Тем временем Тахериан предложил Ирану поддержать мирный процесс в Афганистане и сохранить ценности, достигнутые за последние два десятилетия.