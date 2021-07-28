Тегеран, 28 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. 27 июля глава Отдела международных отношений иранской футбольной команды Персеполис Амир Али Хоссейни объявил, что команда планирует провести Лигу чемпионов АФК в 2021 году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хоссейни отметил, что, основываясь на предложении исполнительного комитета Лиги чемпионов АФК, страны, которые присутствуют в списке плей-офф, могут подать заявку на проведение мероприятия. Он подчеркнул, что запрос Персеполиса был направлен в Федерацию футбола Ирана будет передан Азиатской конфедерации футбола.

«Персеполис представил свой подробный план, включающий отели, условия размещения, стадионы, спортивные сооружения и протоколы», — сообщил Хоссейни. Он заявил, что один отель будет предоставлен для официальных лиц АФК и еще пять для команд.

Далее он подчеркнул, что ФК Персеполис объявила о пяти стадионах для тренировок и одном для матчей. Представитель подтвердил, что футбольный клуб способен соответствовать требованиям АФК и будет готов к четвертьфинальным, полуфинальным и финальным матчам.