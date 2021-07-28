Тегеран, 28 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Двум иранским военным кораблям «Саханд» и «Макран» удалось проплыть 14 000 миль, чтобы добраться до Санкт-Петербурга. С первого дня, когда корабли отправились в долгое путешествие, западные державы были в замешательстве относительно местонахождения кораблей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 июля.

Корабли ВМС Исламской Республики Иран «Саханд» и «Макран» вышли в море из порта Бандар-Аббас в мае, пересекли Атлантический океан, пересекли стратегические воды и достигли Финского залива, чтобы принять участие в крупнейшем российском военно-морском параде.

Путешествие двух иранских судов вызвало у Соединенных Штатов серьезные опасения по поводу возможной стыковки военных кораблей в Венесуэле.

Американская новостная компания Politico сообщила в конце мая, что последним пунктом назначения иранских кораблей была Венесуэла, в то время как суда обогнули африканский мыс Доброй Надежды и продолжили необычно долгое путешествие на север.

Deutsche Welle со ссылкой на американские СМИ сообщает, что американские силы начали наблюдение за двумя иранскими судами.

Аналитики подчеркнули, что если иранские суда достигнут Атлантического океана, Иран продемонстрирует прогресс в области кораблестроения, поскольку страна не могла выполнять такие миссии в прошлом.