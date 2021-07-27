Нью-Йорк, США, 27 июля, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Игорь Шестеркин остались недовольны решением руководства команды обменять нападающего Павла Бучневича в «Сент-Луис Блюз».

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Согласно информации The Athletic, известие об уходе Бучневича также разозлило несколько других игроков «Рейнджерс».

Напомним, что 24 июля Бучневич был обменян в «Сент-Луис» на нападающего Самуэля Блэйза и выбор во втором раунде драфта-2022. Сегодня, 27 июля, россиянин подписал с «блюзменами» четырехлетний контракт на 23,2 миллиона долларов.