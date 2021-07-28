Нью-Дели, , 10:06 — REGNUM Правительство Пакистана отозвало трех должностных лиц из посольства в Исламабаде, сообщает портал Dainik Jagran 27 июля.

Причиной стал скандал вокруг предполагаемой слежки за высокопоставленными политиками и силовиками с помощью израильского ПО Pegarus.

Правительство Пакистана проинформировало военную разведку и МИД Пакистана о том, что три офицера были отозваны как не соответствующие должности. Предполагается, что они могли быть причастны к скандалу. Полиция Дели, расследующая дело о шпионаже, отказалась комментировать отъезд дипломатов.